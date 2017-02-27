Найден способ скрыть свои эмоции от Facebook

В сети появилось расширение для браузеров Go Rando, не позволяющее Facebook распознать реакции пользователя под постами в ленте новостей.

Разработчики приложения утверждают, что социальная сеть использует информацию об эмоциональных реакциях (таких как «лайк», «вау» или «ха-ха») не только для улучшения новостной ленты, но и для таргетирования рекламы и прочих манипуляций с данными. К примеру, рекламные клиенты Facebook могут воспользоваться ситуацией, когда юзер слишком зол или, наоборот, в хорошем расположении духа.

Создатели Go Rando предлагают запутать алгоритм: расширение отправляет Facebook информацию о якобы нейтральных эмоциональных реакциях пользователя. Если юзер оставляет слишком много положительных или отрицательных эмодзи под постами, Go Rando «уравновешивает» их.