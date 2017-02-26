Объявлен официальный перезапуск Nokia 3310

Легендарный телефон Nokia 3310 официально будет перезапущен в новом варианте, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Новое мобильное устройство будет иметь похожий внешний вид и форм-фактор. В самом устройстве будут те же рингтоны и знаменитая игра Snake («Змейка»).

Тем не менее, корпус телефона станет цветным, а также вместо монохромного дисплея будет цветной экран.

Nokia также объявила, что запустит Snake («Змейка») в качестве игры для Facebook Messenger.

Ранее источник сообщал, что характеристики переизданной версии популярной Nokia 3310 будут несколько отличаться от оригинала.