Первая тысяча добровольцев готова к колонизации Марса

Голландские ученые и предприниматели в рамках некоммерческого проекта Mars One выбрали больше тысячи добровольцев. Колонизацию Марса хотят превратить в реалити-шоу Как сообщают СМИ, речь идет о людях из разных стран, пожелавших создать первую колонию на Марсе. Они, как думают голландцы, получат билет в один конец и будут демонстративно строить поселения на Красной планете без надежды вернуться на Землю.

Кураторы проекта надеются, что колонизаторы начнут осваивать Марс уже в 2032 году. Стоит отметить, что гонконгская инвестиционная компания влила в Mars One миллионы долларов.

Полет колонизаторов планируется превратить в реалити-шоу. Люди на Земле будут наблюдать, как астронавты высаживаются на Марс и пытаются там выжить.

По данным телеканала CBS, в список колонизаторов попали люди из 107 стран. Больше всего американцев - 297 добровольцев. Далее идут канадцы и индийцы - 75 и 62 человека соответственно. На четвертом месте по численности - россияне. Представителей России - 52 человека.