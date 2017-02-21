Программист из Перми распечатал терминатора на 3D-принтере

Пермский программист Александр воссоздал модель терминатора T-800 на 3D-принтере.Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает «ПроПермь».

Робот умеет шевелить головой, говорить, отвечать на вопросы. Необходимую информацию терминатор находит в интернете, также он может расширять свою базу знаний в процессе диалогов. Благодаря встроенным в корпус гироскопам, T-800 способен определять свое положение в пространстве.

В интервью для портала «ПроПермь» инженер рассказал, что над «мозгом »терминатора он начал работать в 2009 году во время учебы в университете. По его словам, было написано несколько версий программы на языке Visual Basic. В 2013 году он начал печатать робота на 3D-принтере по чертежу, который Google отправил ему в рамках акции поддержки начинающих программистов. Работы были закончены неделю назад.

В будущем изобретатель планирует заняться расширением базы знаний терминатора и оснастить его конечностями.