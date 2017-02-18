НАСА: экипаж МКС собрал первый космический урожай китайкой капусты

Экипаж МКС собрал первый урожай китайской капусты на орбите, сообщило НАСА в пятницу.

Сбор урожая из шести небольших кустиков капусты в несколько листочков каждый провела борт-инженер Пегги Уитсон , которая по прибытии на станцию помимо других дел следила за "огородом". Как отмечают в НАСА, экипажу дадут попробовать растение, но большая часть собранного урожая будет отправлена на Землю для последующего изучения.

Семена китайской капусты Токио Бекана (Tokyo Bekana) прибыли на МКС в апреле прошлого года. Изначально одно из шести семян никак не прорастало, вероятно из-за того, что не получало достаточное количество влаги, но, как отметили руководители проекта, Уитсон добилась того, чтобы и оно взошло.

Проект по выращиванию овощей в условиях гравитации призван разнообразить диету экипажа в будущем и подготовиться к более продолжительным и автономным миссиям, в том числе к полетам на Марс. Как отмечают в НАСА, это уже пятый сбор урожая различных овощей на орбите. При отборе культур для отправки на МКС НАСА руководствуется, прежде всего, возможностью употреблять выращенные овощи в сыром виде, а также их питательными свойствами.

Год назад астронавт НАСА Скотт Келли сообщил, что на борту МКС в первый раз распустился цветок астры-цинии.