Главное сейчас
Главные события у вас в почте
НАСА: решение о покупке дополнительных мест на корабле "Союз" не принято
Фото: © NASA
НАСА пока не приняло окончательное решение о покупке дополнительных мест на российском корабле "Союз" для отправки астронавтов на МКС, сообщил в пятницу представитель ведомства.
"Что касается мест на "Союзе", обсуждение продолжается, пока ничего не решено окончательно", — сказал на пресс-конференции в пятницу официальный представитель ведомства.
В НАСА напомнили, что нынешним контрактом с Россией предусмотрена покупка одного места на корабле "Союз", предположительно, осенью 2017 года, еще одного — осенью 2018 года, и есть "потенциальная возможность (покупки), если будет необходимо, трех дополнительных мест в 2019 году".
США надеются вернуться к самостоятельным пилотируемым полетам до окончания контракта НАСА с российской стороной на доставку американских астронавтов на МКС, который истекает в конце 2018 года. НАСА пока не объявляло о намерении продлить контракт, настаивая на том, что программа по возвращению пилотируемых полетов идет по плану.
Контракт НАСА на строительство пилотируемых космических кораблей получили компании Boeing и SpaceX в 2014 году. Ранее планировалось, что обе компании начнут испытания в пилотируемом режиме до конца 2017 года, по последним данным, они состоятся не раньше середины 2018 года. В январе сообщалось, что НАСА может зарезервировать три места в российском пилотируемом космическом корабле "Союз" в 2019 году для обеспечения запусков к МКС в случае задержки отправки своего корабля, но официального подтверждения этому еще не было.
Оставить комментарий