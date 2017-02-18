НАСА: решение о покупке дополнительных мест на корабле "Союз" не принято

НАСА пока не приняло окончательное решение о покупке дополнительных мест на российском корабле "Союз" для отправки астронавтов на МКС, сообщил в пятницу представитель ведомства.

"Что касается мест на "Союзе", обсуждение продолжается, пока ничего не решено окончательно", — сказал на пресс-конференции в пятницу официальный представитель ведомства.

В НАСА напомнили, что нынешним контрактом с Россией предусмотрена покупка одного места на корабле "Союз", предположительно, осенью 2017 года, еще одного — осенью 2018 года, и есть "потенциальная возможность (покупки), если будет необходимо, трех дополнительных мест в 2019 году".

США надеются вернуться к самостоятельным пилотируемым полетам до окончания контракта НАСА с российской стороной на доставку американских астронавтов на МКС, который истекает в конце 2018 года. НАСА пока не объявляло о намерении продлить контракт, настаивая на том, что программа по возвращению пилотируемых полетов идет по плану.