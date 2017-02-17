Российское мобильное приложение «взорвало» интернет

Мобильное приложение FaceApp, выпущенное командой разработчиков из Санкт-Петербурга, стало настоящим интернет-хитом. Впервые СМИ написали о программе еще в январе, когда была анонсирована версия FaceApp для iOS, а второе дыхание приложение обрело с выходом Android-версии.

С помощью FaceApp владельцы смартфонов могут проводить различные эксперименты по изменению внешности над своими (и чужими) фотографиями - добавлять улыбку, если ее нет на снимке, состаривать или омолаживать человека на фото и даже менять его пол.

Результатами можно делиться в социальных сетях. По словам разработчиков, для работы над внешностью приложение использует искусственный интеллект.

Особенно FaceApp почему-то приглянулся жителям Японии.

Это не первое приложение, использующее искусственный интеллект для работы с внешностью. Так, в 2016 году большую популярность получила мобильная программа MSQRD, созданная белорусскими разработчиками. С ее помощью можно накладывать на лицо человека маски в режиме реального времени, а двум людям (и похожим на них) - меняться лицами.