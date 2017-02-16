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Хакеры нашли новый способ грабить россиян
Более 200 миллионов рублей смогли похитить киберзлоумышленники у российских организаций при помощи вредоносной программы TwoBee. С помощью вируса хакеры редактировали реквизиты в платежных поручениях, которые хранились в обычных текстовых файлах, сообщила "Лаборатория Касперского".
Такие файлы часто не защищены шифрованием и имели стандартные названия, вследствие чего стали легкой добычей для злоумышленников. После незаметной смены реквизитов бухгалтерия той или иной компании отправляла средства на счета преступников.
В настоящее время создатели TwoBee используют десятки банковских счетов, на которые принимают деньги от своих жертв. Большинство пострадавших организаций находятся в Москве, Екатеринбурге и Краснодаре.
Для того чтобы не стать жертвой киберпреступников, эксперты рекомендуют передавать финансовую информацию в зашифрованном виде. Кроме того, стоит сверять номер счета из подтверждающего запроса от банка с номером счета получателя, указанным в бухгалтерской системе.
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