NASA попробует найти жизнь на спутнике Юпитера

Американское космическое агентство NASA собирается направить исследовательскую миссию по поиску внеземной жизни на спутнике Юпитера — Европе. Это произойдет в 2031 году, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Главной целью этой исследовательской миссии станет обнаружение микроорганизмов под толщей льда, которым покрыт океан на Европе, поиск условий, необходимых для существования жизни, а также изучение возможностей применения роботов на ледяной поверхности океана и под ней.

Предполагается, что в миссии будут задействованы роботы, способные автономно проработать до 20 дней. Срок приземления исследовательского аппарата NASA на поверхность Европы уже запланирован — оно состоится в апреле 2031 года.

Этот спутник Юпитера ученые считают наиболее благоприятным с точки зрения возникновения жизни в пределах Солнечной системы. Европа сходна с нашей планетой по размеру и строению, она практически сплошь покрыта океаном, в котором могут существовать внеземные микроорганизмы.

Как ранее сообщали «Известия», в 2021 и 2023 годах NASA планирует запустить две исследовательские космические миссии для изучения астероидов и Солнечной системы в целом. Эти задачи будут выполнять космические аппараты «Психея» и «Люси». В программу исследований, в частности, входит изучение шести Троянских астероидов Юпитера.