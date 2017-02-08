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В сети предложили заблокировать российское телевидение вместо Brazzers

В сети предложили заблокировать российское телевидение вместо Brazzers
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Пользователи сети возмутились блокировкой популярного порносайта Brazzers. Свое недовольство они высказали в социальных сетях.
В Twitter заметили, что помимо распространения порнографии, в России и мире есть множество гораздо более важных проблем, которые стоило бы решить. «Шел 2017 год. Во всем мире решали проблемы с терроризмом, голодом и исследованием космоса. В России заблокировали Brazzers», — с иронией отметил пользователь с ником DonDibidon.
Некоторые обратили внимание на то, что, вместо Brazzers, Роскомнадзору стоит заблокировать российское телевидение. «"Роскомнадзор заблокировал сайт Brazzers по решению суда о негативном воздействии на психику" лучше бы телек заблокировали», — заявил один из них.
Другие принялись шутить над блокировкой и начали публиковать посты и картинки, посвященные внесению Brazzers в реестр запрещенных сайтов. «Brazzers заблокировали в РФ. Этому городу нужен герой. И адвокат», — предложил юзер Khoroshev.
Некоторые пользователи обратились за помощью к популярному порноактеру Джонни Синсу (Johnny Sins), более известному в сети по мемам «лысый из Brazzers». «Лысый, что делать, где теперь смотреть твой блог?» — поинтересовались они на его официальной странице во «ВКонтакте».
В понедельник, 6 февраля, Brazzers заблокировали на территории России. Постановление о внесении порноресурса в реестр запрещенных сайтов было вынесено 31 октября 2016 года Большеглушицким районным судом Самарской области. Причиной блокировки стало« негативное воздействие на психику человека».
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Общество Технологии
Роскомнадзор
Джонни Синс
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