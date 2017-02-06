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Российская Газета

Россиянам отключат безлимитный мобильный интернет

Россиянам отключат безлимитный мобильный интернет
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Российские операторы сотовой связи отказываются от безлимитных пакетов мобильного интернета в своих тарифных планах.
Так, в середине января нынешнего года компания "Скартел" (бренд Yota) обновил линейку тарифных планов, в которых отсутствует возможность неограниченного потребления трафика за фиксированную плату. Самый дешевый тариф предлагает пять гигабайт мобильного трафика за 400 рублей в месяц.
Четвертого февраля представители "Мегафона" сообщили в официальном аккаунте оператора в Twitter, что безлимитный интернет-доступ не пользуется спросом. "Опция закрывается для новых подключений из-за низкой востребованности. За последний месяц мы видели крайне незначительное количество новых подключений, что в масштабах федерального оператора по сути означает полное отсутствие интереса", - говорится в сообщении.
В "Мегафоне" также добавили, что изменения касаются только новых подключений - у абонентов, подключивших опцию до первого февраля, никаких изменений не произойдет.
Об отказе от безлимитных интернет-предложений рассказывал в середине декабря 2016 года генеральный директор "Вымпелкома" Шелль Мортен Йонсен. Российские операторы сотовой связи будут отказываться от безлимитных тарифов на мобильную передачу данных, - заявил он в ходе очередной встречи с журналистами.
У оператора Tele2 в ряде регионов России (Москва и область - исключение) есть тарифы с безлимитным интернет-доступом - например, "Беспредельно черный". В свою очередь, МТС предлагает опцию под названием "Smart Безлимитище" для тех, кому нужен неограниченный трафик. Компании пока не объявляли официально об отказе от данных предложений.
Технологии
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