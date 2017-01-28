Ученые раскрыли тайну сверхдолгой жизни первой цивилизации Земли

Археологи раскрыли причину того, почему знаменитая Индская цивилизация просуществовала несколько тысячелетий и смогла приспособиться к долгим эпизодам периодических засух, поражавших долину Инда, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Anthropology.

"Выживание большинства древних цивилизаций зависело от одного критически важного фактора – доступа к воде. Изучение того, как ее представители распоряжались водой и использовали ее, помогает понять, как человечество приспосабливается к новым ситуациям и почему многие люди продолжают держать натуральное хозяйство, даже если в этом нет необходимости", — заявил Кэмерон Петри (Cameron Petrie) из Кембриджского университета (Великобритания).

Загадки Хараппы

Индская, или Хараппская, цивилизация — одна из трех наиболее древних цивилизаций, наряду с древнеегипетской и шумерской. Она возникла около пяти тысяч лет назад в долине реки Инд, на границе между современными Индией и Пакистаном и достигла расцвета в 2200-х годах до нашей эры. В этот период возникла система межгородской и "международной" торговли, планирование городских поселений, санитарные сооружения, были стандартизированы меры и веса, а влияние Индской цивилизации распространилось на весь субконтинент.

После 1900 года до нашей эры она начала приходить в упадок, что ученые связывают с изменением климата, который из-за ослабления муссонов стал холоднее и суше. С другой стороны, недавно полученные данные по климату Земли за последние десять тысяч лет показывают, что климат Индостана радикально менялся и в более ранние исторические эпохи, что заставляет ученых спорить о том, почему Хараппская цивилизация не исчезла раньше.

Петри и его коллеги решили выяснить, как цивилизации долины Инда удавалось выживать во время засух. Для этого ученые отправились на раскопки у берегов пересохшего озера Котла-Дахар, рядом с которым находился один из крупнейших мегаполисов Индской цивилизации – город Ракхигари.

Эшелонированная климатическая оборона

Здесь Петри и его коллеги недавно обнаружили следы необычной системы возделывания сельскохозяйственных культур, указавшей на то, что жители долины Инда одновременно выращивали сразу несколько видов злаков и овощей. Это натолкнуло ученых на мысль, что подобным образом жители Ракхигари и его пригородов защищались от последствий засух.

Проанализировав данные, собранные в ходе этих раскопок, и сведения по климату Индостана в то время, ученые заметили одну общую черту, характерную для всех городов и общин Хараппской цивилизации, – все они располагались в климатических зонах, где сезоны дождей в летний и зимний сезоны пересекались.

Благодаря этому, как считают ученые, земледельцы Ракхигари могли переносить периодические засухи, так как неудачный летний урожай мог быть восполнен более удачным урожаем зимней культуры. Эта тактика, как показывают отложения на дне озера Котла-Дахар, работала примерно до 2200 года до нашей эры, когда муссоны резко и очень надолго ослабились.

Уровень осадков значительно снизился и не повышался на протяжении почти трехсот лет, что привело к пересыханию озера и, как считают ученые, опустошению и депопуляции городов у его берегов.

"Мы считаем, что местные жители начали выращивать целый набор сельскохозяйственных культур не из-за изменения климата, а в силу того, что они жили в очень разнообразных климатических зонах. Это подготовило их к изменениям климата в будущем и позволяло выжить в тех условиях, которые обычно выходили за рамки выживания других цивилизаций", — заключает Петри.