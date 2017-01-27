Учёные создали гибрид свиньи и человека

Международная команда ученых в результате исследований получила эмбрионы, которые являются гибридами свиньи и человека, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на журнал Cell

Ученые ввели стволовые клетки человека в эмбрионы свиньи. В результате они получили более двух тысяч гибридов, которые затем на месяц подсаживали самке свиньи. Однако из 2075 подсаженных эмбрионов за 28 дней развились только 186. При этом были признаки того, что человеческие клетки продолжают функционировать как часть химеры.

Эти эмбрионы могут помочь создать технологию по выращиванию человеческих органов внутри животных.

Также эксперименты в этой области могут привести к более безопасным и эффективным испытаниям новых лекарственных препаратов.

Работа по созданию химер вызывает большой общественный резонанс. Из-за этого Национальные институты здоровья США отказались от финансирования таких экспериментов в 2015 году.