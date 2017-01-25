В России выпущена замена Skype и WhatsApp

Мобильное приложение «Аллё» для аудио- и видеозвонков через интернет появилось в каталоге Google Play и AppStore. Программу разработала компания «Ростелеком» . В ближайшее время, по словам разработчиков, в сервер будет добавлена возможность обмениваться текстовыми сообщениями. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Российскую газету»

Как говорится в описании приложения, пользователи «Аллё» могут общаться в роуминге по тарифам домашнего региона, а также принимать звонки на выделенный городской телефон и подключать дополнительные номера к своему основному мобильному. Сообщается, что на сегодняшний день воспользоваться предложением могут только жители Воронежа.

Однако в течение февраля услуга будет доступна также жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Новосибирская, Омска, Екатеринбурга, Красноярска, Челябинска и Перми. Оператор предлагает бесплатные 20 минут разговора для тестирования сервиса. Пользователи сообщают, что для подключения к платным услугам приложения необходимо лично явиться в офис оператора. Возможность совершать голосовые и видеозвонки через интернет предлагают сервисы Skype и WhatsApp.