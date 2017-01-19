В сети обратились к создателям православного телефона за 1,5 млн рублей

Пользователи социальных сетей с удивлением отреагировали на новость о создании смартфона для православных, который предлагают купить за 1,5 миллионов рублей.

По выражению одного из пользователей, у православного смартфона «нехристианская цена». Юзеров заинтересовал вопрос, сколько православных могут позволить себе такие смартфоны. Кое-кто предположил, что только православные олигархи. Другой юзер сделал догадку, что такой смартфон «у самого Иисуса ».

Некоторые россияне обратились к производителю дорогостоящего телефона с конкретными вопросами.