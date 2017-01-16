Роскомнадзор изменит технологию блокировки сайтов

Роскомнадзор получит новые полномочия, позволяющие определять способ блокировки каждого сайта, попавшего в черные списки. Сейчас метод отключения определяет для себя каждый оператор связи. Изменение позволит защитить законопослушные ресурсы, оказавшиеся на одном интернет-адресе (IP) с нарушителем. Соответствующие изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» подготовили в Минкомсвязи

Как рассказал «Известиям» официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский , подготовленный законопроект направлен на унификацию, определение единых требований для всех операторов связи к способам ограничения доступа к информационным ресурсам, а также к информационным сообщениям об ограничении доступа к сайтам.

Сегодня после признания информации на сайте или отдельной странице незаконной соответствующий адрес направляется на блокировку. При этом в черный список могут включить название сайта, адрес отдельной страницы или цифровой IP-адрес. Архитектура интернета устроена таким образом, что один IP-адрес могут использовать множество сайтов. Если блокируют сайт по IP, порой недоступными оказываются и другие интернет-площадки, вполне законопослушные.

— Сейчас операторы связи самостоятельно выбирают способы ограничения доступа, — рассказывает Вадим Ампелонский. — В ряде случаев происходит «попутная блокировка» ресурсов, не содержащих запрещенной информации. Способы ограничения доступа не всегда оптимальны с точки зрения устойчивости сетей связи, обеспечения прав пользователей, не всегда учитывают новые технологии, используемые для распространения информации в интернете.

Глава хостинг-провайдера и регистратора доменов Reg.ru Алексей Королюк рассказал, что на одном IP-адресе может быть до 1000 доменов, то есть если IP блокируется, то сайты перестают работать у 1000 клиентов.

— У Роскомнадзора хорошо отлажена работа с крупнейшими российскими хостерами. Они встречались с крупнейшими игроками, рассказывали, как наладить оперативное взаимодействие. Сейчас, если нам поступает запрос от Роскомнадзора о противоправном сайте, мы его вычищаем, — пояснил Алексей Королюк. — Сайты на российских хостингах сейчас по IP почти не блокируют, но такая проблема есть у иностранных хостеров. Они чаще всего не реагируют на требования Роскомнадзора.

В апреле 2013 года «Ростелеком» по решению суда заблокировал IP-адрес, где располагался сайт, признанный противозаконным. На том же IP оказался и сайт компании «Яндекс» . Из-за этого крупнейшая российская поисковая система 30 минут была недоступна для 3,5 млн человек. В июне 2014 года сайт Gazeta.ru оказался недоступен, так как находился на одном IP-адресе с противоправным ресурсом.