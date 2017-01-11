В России резко подешевел мощный китайский смартфон

Российские продавцы начали снижать цены на новейший китайский флагманский смартфон Xiaomi Mi5s, который пришел на смену модели Mi5. Менее чем за три недели стоимость гаджета снизилась более чем на 40 процентов, пишет Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования отечественной розницы.

Аппарат появился в продаже в России в конце декабря по цене от 30990 рублей. Вскоре после новогодних праздников продавцы принялись снижать цены, и в настоящее время приобрести устройство можно за 18290 рублей, то есть более чем на 12 тысяч рублей дешевле.

За эти деньги российские любители гаджетов могут приобрести смартфоны Nexus 5X, iPhone 5S, новый Samsung Galaxy A7 и недавно представленный Huawei Nova.

Hi-tech Mail.ru отмечает, что магазины, предлагающие Mi5s по сниженной цене, заявляют о наличии российской сертификации, однако покупателям рекомендуется проверять это заранее, чтобы не лишиться гарантии.

Xiaomi Mi5s занимает шестое место в списке самых мощных смартфонов 2016 года.