Абоненты «Мегафона» массово пожаловались на сбои в работе оператора

Доступ к некоторым сервисам компании «Мегафон» отсутствует в течение двух суток, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на VC.ru . По данным издания, не открывается сайт оператора, не проходят платежные операции по дебетовым банковским картам, также невозможно пополнить лицевой счет абонента.

Представители компании объяснили сбои аномальными морозами в Москве.

«Из-за аномальных холодов в столичном регионе вышла из строя система охлаждения одного из центров обработки данных. Это негативно отразилось на работе "Мультифона", "МегаФонТВ", банковской карты, сайта и личного кабинета», — объяснили VC.ru представители компании.

Отмечается, что авария произошла 7 января 2017 года. Однако специалисты до сих пор работают над устранением ее последствий.