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Абоненты «Мегафона» массово пожаловались на сбои в работе оператора
Доступ к некоторым сервисам компании «Мегафон» отсутствует в течение двух суток, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на VC.ru. По данным издания, не открывается сайт оператора, не проходят платежные операции по дебетовым банковским картам, также невозможно пополнить лицевой счет абонента.
Представители компании объяснили сбои аномальными морозами в Москве.
«Из-за аномальных холодов в столичном регионе вышла из строя система охлаждения одного из центров обработки данных. Это негативно отразилось на работе "Мультифона", "МегаФонТВ", банковской карты, сайта и личного кабинета», — объяснили VC.ru представители компании.
Отмечается, что авария произошла 7 января 2017 года. Однако специалисты до сих пор работают над устранением ее последствий.
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