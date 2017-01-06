iPhone 8 выйдет с беспроводной зарядкой

Компания Apple в данное время работает над созданием новых смартфонов iPhone, отличающихся от своих предшественников передовыми инновациями. Выяснилось, что восьмая версия гаджета получит опцию зарядки на расстоянии и без применения приводов.

Согласно данным от разработчиков, iPhones 8 выйдет на мировой рынок с функцией беспроводной зарядки, что намного улучшит удобство пользования моделью. Следующая модель получит технологию Wattup, с помощью которой можно восполнять энергорезервы iPhone, не применяя стандартные провода. Вероятно, что расстояние от пункта зарядки составит не менее пяти метров, но, по словам авторов проекта, эта дистанция не станет пределом и позже будет увеличена.

Наверняка новая модель Apple получит и другие, не менее, презентабельные, данные. Выход iPhone 8 намечен на 2018 год.