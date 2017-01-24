Дочь Трампа сделала российское приложение безумно популярным

Российское приложение для авиапутешественников SkyGuru получило огромную популярность после того, как его посоветовала своим подписчикам в Twitter Иванка Трамп - дочь президента США.

Об этом сообщили разработчики SkyGuru на своей странице в Facebook. По их словам, платная версия SkyGuru Pro вышла на второе место в категории платных приложений магазина App Store, а бесплатная SkyGuru Lite возглавила топ кассовых приложений, поднявшись на первое место.

Кроме того, создатели SkyGuru задумались над тем, чтобы сделать специальную версию приложения для "бортов номер один" (так обычно называются лайнеры, на которых летают главы государств).

"Бесплатная реклама" SkyGuru появилась в блоге Иванки Трамп в минувший понедельник, 23 января. "Контролируйте свой страх полетов с помощью приложения, прогнозирующего турбулентность", - написала дочь президента США.

Приложение SkyGuru было разработано для авиапассажиров, которые испытывают страх перед перелетами. С помощью программы (пока доступна только версия для iOS) пользователи могут получать информацию о полете. Приложение использует сенсоры смартфона, чтобы анализировать и объяснять все, что происходит с самолетом в тот или иной момент времени.