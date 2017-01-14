Создатель Android планирует запустить собственного производителя смартфонов Essential

Создатель операционной системы Android Энди Рубин планирует создать нового производителя смартфонов Essential, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В команду Рубина вошли около 40 сотрудников, которые ранее работали в Google Apple . Компания зарегистрирована в конце 2016 года.

Essential будет заниматься разработкой смартфонов, планшетов и программного обеспечения для мобильных устройств. В компании также уже создан прототип одного из смартфонов – экран устройства превышает величину экрана iPhone 7 Plus от Apple. Также возможно, что корпус некоторый устройств будет иметь металлические и керамические детали. Однако какая операционная система будет использоваться в устройствах — пока не ясно, отмечает Bloomberg.

Предполагается, что устройства под маркой Essential будут продаваться в одном ценовом сегменте вместе с iPhone и Google Pixel.

Продажи устройства могут начаться в середине 2017 года.