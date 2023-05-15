Генная мутация отсрочила развитие Альцгеймера на 20 лет

У жителя США должна была развиться болезнь Альцгеймера в возрасте 40 лет, однако заболевание проявило себя, когда ему исполнилось 67 лет. Об этом сообщает The New York Times.

© Газета.Ru

Более 20 лет назад сканирование головного мозга показало, что мужчина страдает сильной атрофией и другими признаками болезни Альцгеймера. Однако симптомы нейродегенеративного заболевания появились лишь в пенсионном возрасте.

Медики стали выяснять, как американцу удалось отсрочить развитие заболевания, и установили, что от болезни Альцгеймера его спасла другая генная мутация. Она 27 лет блокировала проникновение болезни в его энторинальную кору головного мозга, поражение которой приводит к деменции.