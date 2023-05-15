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Генная мутация, обнаруженная у американца, отсрочила развитие Альцгеймера на 20 лет

У жителя США должна была развиться болезнь Альцгеймера в возрасте 40 лет, однако заболевание проявило себя, когда ему исполнилось 67 лет. Об этом сообщает The New York Times.

Генная мутация отсрочила развитие Альцгеймера на 20 лет
© Газета.Ru

Более 20 лет назад сканирование головного мозга показало, что мужчина страдает сильной атрофией и другими признаками болезни Альцгеймера. Однако симптомы нейродегенеративного заболевания появились лишь в пенсионном возрасте.

Медики стали выяснять, как американцу удалось отсрочить развитие заболевания, и установили, что от болезни Альцгеймера его спасла другая генная мутация. Она 27 лет блокировала проникновение болезни в его энторинальную кору головного мозга, поражение которой приводит к деменции.

Некоторые ученые считают, что обнаруженная мутация может помочь им в разработке новых препаратов против болезни Альцгеймера. Однако доктор Диего Сепульведа-Фалья, невропатолог из Гамбургского университета в Германии, заявил, что о лекарстве, которое задерживает развитие болезни на два десятилетия, не может быть и речи.

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