Генная мутация отсрочила развитие Альцгеймера на 20 лет

Генная мутация, обнаруженная у американца, отсрочила развитие Альцгеймера на 20 лет
У жителя США должна была развиться болезнь Альцгеймера в возрасте 40 лет, однако заболевание проявило себя, когда ему исполнилось 67 лет. Об этом сообщает The New York Times.
Более 20 лет назад сканирование головного мозга показало, что мужчина страдает сильной атрофией и другими признаками болезни Альцгеймера. Однако симптомы нейродегенеративного заболевания появились лишь в пенсионном возрасте.
Медики стали выяснять, как американцу удалось отсрочить развитие заболевания, и установили, что от болезни Альцгеймера его спасла другая генная мутация. Она 27 лет блокировала проникновение болезни в его энторинальную кору головного мозга, поражение которой приводит к деменции.
Некоторые ученые считают, что обнаруженная мутация может помочь им в разработке новых препаратов против болезни Альцгеймера. Однако доктор Диего Сепульведа-Фалья, невропатолог из Гамбургского университета в Германии, заявил, что о лекарстве, которое задерживает развитие болезни на два десятилетия, не может быть и речи.