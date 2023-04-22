Раскрыта роль мозга в оздоровлении организма

Ученые Института исследования метаболизма Общества имени Макса Планка в Германии раскрыли решающую роль мозга во взаимосвязи между голоданием и оздоровлением. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

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Даже после короткого периода голодания мозг активирует выработку гормона кортикостероида, чем инициирует аутофагию в печени. Этот процесс отвечает за уничтожение дефектных или поврежденных молекул, которые удаляются из клеток, при этом вырабатывается новая энергия. До сих пор предполагалось, что клетки печени сами инициируют аутофагию, когда чувствуют потребность в дополнительной энергии.

В ходе исследования мышей не кормили в течение четырех часов, когда они обычно много едят. Это сравнимо с пропуском завтрака, однако мыши потребляют 40 процентов ежедневной порции калорий именно за завтраком. Затем ученые посмотрели, как нейроны гипоталамуса реагируют на короткое голодание. Оказалось, что нейроны группы AgRP посылают не только сигналы, стимулирующие организм к приему пищи, но и сигналы, активирующие аутофагию.