Как появилась плацента в ходе эволюции беременности

В новом исследовании ученые использовали модели экспрессии генов, называемые транскриптомикой, для изучения древнего происхождения одного органа - плаценты, которая жизненно важна для беременности.

У некоторых млекопитающих, например, у человека, плацента инвазивна, то есть она проникает через стенку матки в материнскую ткань. У других млекопитающих плацента просто касается стенки матки.

"Мы использовали паттерны экспрессии генов для реконструкции эволюции плаценты и прогнозирования того, как выглядела плацента последнего общего предка эвтериевых млекопитающих. Наши данные говорят о том, что эта плацента была инвазивной, а неинвазивные плаценты неоднократно эволюционировали среди млекопитающих”,

- говорит Винсент Дж. Линч, доцент биологических наук в Колледже искусств и наук Университета Буффало.

Как объясняет Линч, все ныне живущие млекопитающие, кроме сумчатых и откладывающих яйца однопроходных, являются эвтеринами, у которых длительная беременность, при которой развивающийся плод вызывает сильную физиологическую реакцию у матери.