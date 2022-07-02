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35 минут назад

Как появилась плацента в ходе эволюции беременности

Ferra.ru

В новом исследовании ученые использовали модели экспрессии генов, называемые транскриптомикой, для изучения древнего происхождения одного органа - плаценты, которая жизненно важна для беременности.

Как появилась плацента в ходе эволюции беременности
Фото: Ferra.ruFerra.ru

У некоторых млекопитающих, например, у человека, плацента инвазивна, то есть она проникает через стенку матки в материнскую ткань. У других млекопитающих плацента просто касается стенки матки.

"Мы использовали паттерны экспрессии генов для реконструкции эволюции плаценты и прогнозирования того, как выглядела плацента последнего общего предка эвтериевых млекопитающих. Наши данные говорят о том, что эта плацента была инвазивной, а неинвазивные плаценты неоднократно эволюционировали среди млекопитающих”,

- говорит Винсент Дж. Линч, доцент биологических наук в Колледже искусств и наук Университета Буффало.

Как объясняет Линч, все ныне живущие млекопитающие, кроме сумчатых и откладывающих яйца однопроходных, являются эвтеринами, у которых длительная беременность, при которой развивающийся плод вызывает сильную физиологическую реакцию у матери.

По словам ученых, возможность узнать, как могла функционировать плацента в разные периоды эволюции, используя профили экспрессии генов ныне существующих животных для реконструкции предков, - “это действительно замечательный подход”, который дает больше информации о том, как изменение экспрессии генов может способствовать эволюции нового признака.

Наука,ПРЕДОК,
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