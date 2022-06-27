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27 июня

Найден почти идеально сохранившийся мамонтёнок

Ferra.ruиещё 1

Золотодобытчик нашёл мумифицированного детёныша шерстистого мамонта на территории Трондек-Хвечин в Юконе, Канада.

Найден почти идеально сохранившийся мамонтёнок
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Мамонтёнок женского пола был назван Нун чо га (Nun cho ga), что на языке хань означает «большой детёныш животного». Останки мамонта необычайно хорошо сохранились. Их возраст превышает 30 тысяч лет. У животного даже целы ногти на ногах, шкура, волосы, туловище и кишки. В них нашли его последнюю трапезу — траву.

Мамонтёнок, вероятно, отбился от матери и застрял в грязи.

Шерстистые мамонты размером с африканского слона жили десятки тысяч лет назад. Ранние люди охотились на них и использовали мамонтовые кости и бивни для искусства, инструментов и жилищ. Учёные расходятся во мнениях относительно того, что привело к исчезновению животных.

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