Найден почти идеально сохранившийся мамонтёнок

Золотодобытчик нашёл мумифицированного детёныша шерстистого мамонта на территории Трондек-Хвечин в Юконе, Канада.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Мамонтёнок женского пола был назван Нун чо га (Nun cho ga), что на языке хань означает «большой детёныш животного». Останки мамонта необычайно хорошо сохранились. Их возраст превышает 30 тысяч лет. У животного даже целы ногти на ногах, шкура, волосы, туловище и кишки. В них нашли его последнюю трапезу — траву.

Мамонтёнок, вероятно, отбился от матери и застрял в грязи.