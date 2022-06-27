Кардиолог Шляхто: у перенесших COVID-19 часто выявляют риски развития болезней сердца

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто заявил, что у ряда пациентов, которые перенесли коронавирус, выявляют превышение нескольких показателей, говорящих о риске развития заболеваний сердца.

«У относительно высокого процента пациентов даже со средней степенью тяжести течения инфекции выявляются повышение маркеров повреждения миокарда, уровня тропонина Т, изменения ЭКГ», - сказал Шляхто, передает РИА Новости.

По его словам, отсроченным эффектом перенесенного коронавируса могут стать патологические изменения в миокарде. В силу влияния самого вируса и за счет нарушения иммунных механизмов.

Представитель Минздрава отметил, что риски отсроченного развития сердечной недостаточности, нарушений ритма являются основанием для того, чтобы пациенты проходили углубленную диспансеризацию.

«Важно, чтобы к осени не менее 80% населения прошли вакцинацию», - уточнил Шляхто.