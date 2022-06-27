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27 июня

Кардиолог рассказала об отсроченном эффекте COVID-19 для сердца

ТК «Звезда»иещё 4

Кардиолог Шляхто: у перенесших COVID-19 часто выявляют риски развития болезней сердца
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто заявил, что у ряда пациентов, которые перенесли коронавирус, выявляют превышение нескольких показателей, говорящих о риске развития заболеваний сердца.

«У относительно высокого процента пациентов даже со средней степенью тяжести течения инфекции выявляются повышение маркеров повреждения миокарда, уровня тропонина Т, изменения ЭКГ», - сказал Шляхто, передает РИА Новости.

По его словам, отсроченным эффектом перенесенного коронавируса могут стать патологические изменения в миокарде. В силу влияния самого вируса и за счет нарушения иммунных механизмов.

Представитель Минздрава отметил, что риски отсроченного развития сердечной недостаточности, нарушений ритма являются основанием для того, чтобы пациенты проходили углубленную диспансеризацию.

«Важно, чтобы к осени не менее 80% населения прошли вакцинацию», - уточнил Шляхто.

Ранее сообщалось, что Минздрав утвердил новый порядок проведения диспансеризации взрослого населения. Приказ вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Диспансеризацию будут проводить врач-терапевт, врачи-специалисты по отдельным заболеваниям, врач по медицинской профилактике. Медицинский прием в этом случае, в частности, будет включать оценку состояния здоровья, сбор жалоб, назначение и оценку лабораторных исследований, установку и уточнение диагноза.

Наука,Коронавирус,COVID-19,Коронавирус в России,Евгений Шляхто,Минздрав РФ,
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