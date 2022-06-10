Ученые открыли новое генетическое заболевание глаз

Исследователи выявили новое заболевание, которое поражает макулу - небольшую часть светочувствительной сетчатки, необходимую для острого центрального зрения. Ученые сообщили о результатах исследования новой макулярной дистрофии, которая еще не получила названия, в журнале JAMA Ophthalmology.

Макулярные дистрофии - это заболевания, которые обычно вызывают потерю центрального зрения из-за мутаций в нескольких генах, включая ABCA4, BEST1, PRPH2 и TIMP3.

Например, у пациентов с фундус-дистрофией Сорсби, генетическим заболеванием глаз, специфически связанным с вариантами TIMP3, симптомы обычно появляются в зрелом возрасте. У них часто наблюдаются внезапные изменения остроты зрения из-за неоваскуляризации хороидальных сосудов - новых, аномальных кровеносных сосудов, которые растут под сетчаткой, пропускают жидкость и влияют на зрение.

Ученые обнаружили, что у двух пациентов были варианты TIMP3 не в зрелом белке, а в короткой сигнальной последовательности, которую ген использует для "вырезания" белка из клеток. Они показали, что эти варианты препятствуют расщеплению, в результате чего белок застревает в клетке, что, вероятно, приводит к токсичности пигментного эпителия сетчатки.