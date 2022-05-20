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5 часов назад

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк сняли на видео

Александр Кузьмин

С Государственного испытательного космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником в интересах Минобороны РФ. Видео опубликовал telegram-канал «RT на русском».

«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», - сообщили в Минобороны РФ.

Космический аппарат в расчётное время вывели на целевую орбиту. С ним установлена устойчивая телеметрическая связь.

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