Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк сняли на видео

С Государственного испытательного космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником в интересах Минобороны РФ. Видео опубликовал telegram-канал «RT на русском».
«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», - сообщили в Минобороны РФ.
Космический аппарат в расчётное время вывели на целевую орбиту. С ним установлена устойчивая телеметрическая связь.