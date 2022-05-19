«Нужно проследить, чтобы не попала к нам»: Академик РАН об оспе обезьян

Оспа обезьян относится к роду Orthopoxvirus, куда относится и вирус натуральной оспы, который вызывал эту оспу у людей. Существует очень много вирусов, которые поражают различные виды животных. Есть оспа слонов, есть даже оспа крокодилов, оспа других животных. Но самое главное — есть оспа грызунов. И, собственно, определение "оспа обезьян" не полностью отражает ту картину, которая существует. Потому что оспа обезьян - это оспа земляных белок, то есть оспа грызунов, которая перешла на обезьян. Обезьяны от них заражаются и могут заражать людей. Этот вирус может попадать человеку не только от обезьян, но и от экзотических животных, которых обычно привозят из Африки.



Такая вспышка уже была в Америке в конце 90-х годов, когда там заразились несколько десятков человек как раз от этих животных. Вызывается оспоподобное заболевание, там, конечно, нет такой смертности, но она тоже не исключена у людей с какими-нибудь иммунодефицитами. Поэтому это заболевание достаточно опасное. Эпидемии не было, но были вспышки, когда из одного и того же очага заражалось несколько человек.



Механизм переноса: как и все ортопоксвирусы оспа обезьян, прежде всего, передается при контакте с зараженным животным или зараженным человеком. Поэтому здесь особых рекомендаций нет, надо просто стараться не контактировать (с зараженными). Оспа обезьян существует только в определенных регионах, регионах африканских. В Центральной Африке, в Южной Африке, там иногда такие вспышки возникают. И самое главное здесь — ветеринарный контроль, чтобы эти животные или человек, который с ними контактировал, не попали на нашу территорию. Поэтому такие санитарные меры и вводятся. Если она попала в Европу, то нужно проследить, чтобы она не попала к нам из тех стран, где она была зарегистрирована, потому что вирус передается и с поверхностей, может передаваться со слюной, как угодно. Нельзя сказать, что это заболевание особо опасное, но оно достаточно тяжелое. Конечно, за этим вирусом надо следить, как и за всеми ортопоксвирусами, и не допустить его завоза на территорию нашей страны, чтобы потом с ним не бороться, как мы боремся с другими инфекциями.

Виталий Зверев Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН