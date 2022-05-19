В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
8 минут назад

«Нужно проследить, чтобы не попала к нам»: Академик РАН об оспе обезьян

Семён Капранов
Виталий Зверев эксперт

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев в разговоре с «Рамблером» рассказал о вирусной инфекции оспа обезьян, случаи которой ранее выявили в ряде стран Европы.

Оспа обезьян относится к роду Orthopoxvirus, куда относится и вирус натуральной оспы, который вызывал эту оспу у людей. Существует очень много вирусов, которые поражают различные виды животных. Есть оспа слонов, есть даже оспа крокодилов, оспа других животных. Но самое главное — есть оспа грызунов. И, собственно, определение "оспа обезьян" не полностью отражает ту картину, которая существует. Потому что оспа обезьян - это оспа земляных белок, то есть оспа грызунов, которая перешла на обезьян. Обезьяны от них заражаются и могут заражать людей. Этот вирус может попадать человеку не только от обезьян, но и от экзотических животных, которых обычно привозят из Африки.

Такая вспышка уже была в Америке в конце 90-х годов, когда там заразились несколько десятков человек как раз от этих животных. Вызывается оспоподобное заболевание, там, конечно, нет такой смертности, но она тоже не исключена у людей с какими-нибудь иммунодефицитами. Поэтому это заболевание достаточно опасное. Эпидемии не было, но были вспышки, когда из одного и того же очага заражалось несколько человек.

Механизм переноса: как и все ортопоксвирусы оспа обезьян, прежде всего, передается при контакте с зараженным животным или зараженным человеком. Поэтому здесь особых рекомендаций нет, надо просто стараться не контактировать (с зараженными). Оспа обезьян существует только в определенных регионах, регионах африканских. В Центральной Африке, в Южной Африке, там иногда такие вспышки возникают. И самое главное здесь — ветеринарный контроль, чтобы эти животные или человек, который с ними контактировал, не попали на нашу территорию. Поэтому такие санитарные меры и вводятся. Если она попала в Европу, то нужно проследить, чтобы она не попала к нам из тех стран, где она была зарегистрирована, потому что вирус передается и с поверхностей, может передаваться со слюной, как угодно. Нельзя сказать, что это заболевание особо опасное, но оно достаточно тяжелое. Конечно, за этим вирусом надо следить, как и за всеми ортопоксвирусами, и не допустить его завоза на территорию нашей страны, чтобы потом с ним не бороться, как мы боремся с другими инфекциями.
Виталий Зверев
Виталий Зверев Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об усилении мер санитарного контроля на границе из-за оспы обезьян. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день случаев оспы обезьян в России нет, при этом риск завоза инфекции оценивается как низкий. Также сообщалось, что в России создали тест-систему для быстрого выявления оспы обезьян.

Наука,Наука и техника,Виталий Зверев,РАН,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители