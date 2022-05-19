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18 мая

Kyodo: Япония и США могут подписать документ об отправке японских астронавтов на Луну

ТАССиещё 1

Власти Японии и США в ходе запланированного на следующей неделе визита в Токио президента Джо Байдена намерены подписать документ об отправке японских астронавтов на Луну в рамках программы по исследованию спутника Земли. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

Япония и США могут подписать документ об отправке японцев на Луну
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в документе будет также затронут вопрос участия астронавтов из Японии в работе будущей станции на орбите Луны. Кроме того, в нем будут отражены намерения Японии и США заключить в 2023 году соглашение о сотрудничестве двух стран в космической области, рассчитанном на несколько десятилетий.

Весной 2019 года Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) анонсировало проект программы исследования и освоения Луны Artemis. На ее третьем этапе планируется осуществить высадку астронавтов на спутнике Земли ориентировочно в конце 2020-х годов, а затем отправить их к Марсу примерно в середине 2030-х годов.

Токио в 2019 году объявил о решении присоединиться к американской лунной программе. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии и NASA подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования естественного спутника Земли. Речь идет о взаимодействии в поставках оборудования, обмене данными о лунной поверхности и совместном создании лунохода.

Наука,Джозеф Байден,NASA,
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