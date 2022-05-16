В Пермском Политехе нашли способ увеличить добычу нефти из низкопродуктивных скважин

Разработка исследователей из Пермского Политеха позволит повысить эффективность нефтедобычи в залежах, которые обладают невысокими запасами «черного золота». Это можно будет сделать с помощью системы специальных щелевых каналов. Моделирование показало, что добыча по одной скважине за два года вырастет на 500 тонн.

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Результаты исследования ученые представили в журнале «Записки Горного института». Они реализовали работу при финансовой поддержке Министерства образования и науки Пермского края по проекту МИГ-21.

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«Сейчас значительная часть месторождений в России находится на завершающей стадии разработки. Скважины характеризуются небольшим объемом добываемой нефти с высоким процентом обводненности. Неравномерное распределение «черного золота» по площади и разрезу залежей связано с геологической неоднородностью коллекторов.

Чтобы извлечь ресурсы, необходимо провести технологически эффективные мероприятия в скважине», – рассказывает один из разработчиков, доцент кафедры нефтегазовых технологий Пермского Политеха, кандидат технических наук Сергей Чернышов.

Ученым удалось восстановить до исходных значений проницаемость горных пород коллектора за счет их разгрузки. Для этого они предложили сформировать в скважине систему каналов, которую можно получить с помощью ориентированной щелевой гидропескоструйной перфорации.

Разработчики выяснили, какое расположение щелей будет наиболее эффективным. Они выполнили оценочные расчеты, применив геолого-гидродинамическую модель, по 14 нефтедобывающим скважинам одного из месторождений Пермского края. Это позволило подтвердить эффективность способа.

По данным ученых, технология позволит дополнительно получить 2,25 тонны нефти в сутки на каждой скважине. Увеличение добычи за два года прогнозных расчетов составит 500 тонн. Таким образом, можно будет повысить объем добываемой продукции в 3,5-7,3 раза.