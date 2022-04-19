Ученые сообщат инопланетянам о климатическом кризисе на Земле

5 октября в направлении планетной системы TRAPPIST-1 будет передано радиосообщение, информирующее внеземные цивилизации о катастрофических изменениях климата на Земле.

Фото: Liu Xu/Xinhua/AP Liu Xu/Xinhua/AP

Это послание составит группа экспертов METI International, состоящая из социологов, историков, антропологов и художников, убежденных в том, что человечество может получить преимущества от контактов с иным разумом, и еще в том, что необходимо не просто ждать направленных землянам инопланетных сообщений, но и самим активно их рассылать, пишет Space.com.

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Речь о так называемой концепции METI — Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence, предложенной ныне покойным российским радиоастрономом Александром Зайцевым и отличающейся от традиционной SETI тем, что землянам в этом случае предлагается как можно чаще предпринимать активные попытки связаться с разумными существами за пределами Солнечной системы, чтобы в свою очередь иметь шанс на получение аналогичных межзвездных посланий в свой адрес.

Октябрьское послание, приуроченное к юбилею запуска в космос первого искусственного спутника Земли — советского "Спутника-1" — предполагается отправить со Спутниковой наземной станции Гунхилли, расположенной в британском графстве Корнуолл.

"Любые инопланетяне, получившие наше сообщение, не удивятся, узнав о нашем климатическом кризисе, — уверен Дуглас Вакоч, президент METI International. — У них были десятилетия, чтобы наблюдать за нашим бедственным положением издалека".

Начать общение предполагается с передачи универсальных научных знаний — например, периодической таблицы элементов Менделеева.

Система TRAPPIST-1 находится на расстоянии 39 световых лет от Земли, поэтому ответа оттуда, если таковой все же придет, следует ждать как минимум 78 лет. Однако есть вероятность, что технологически продвинутая инопланетная жизнь, обитающая в этой системе, окажется намного более развитой, чем человечество, и сможет дать какой-то разумный совет, как можно бороться с глобальным потеплением.

Две недели назад стало также известно о другой акции по отправке послания внеземным цивилизациям, получившей наименование Beacon in the Galaxy — BITG — "Галактический Маяк", которая представляет собой обновленную версию знаменитого послания, переданного