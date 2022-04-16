Легендарный "Титаник" оказался под угрозой полного исчезновения

«Титаник» полностью исчезнет через несколько лет, потому что его остатки съедят бактерии. Поднимать корабль со дна нет смысла, считают океанографы. Об этом сообщает телеканал TVE (перевод ИноТВ).

Обломки лайнера нашли в 1985 году на глубине 4 тысяч метров. Сейчас они находятся под защитой ЮНЕСКО, однако их состояние постоянно ухудшается. Эксперты полагают, что в 2025- 50 годы они могут исчезнуть полностью, поскольку подводные бактерии уничтожают остатки трансатлантического лайнера.

«Воздействие бактерии Halomonas titanicae на железо приводит к тому, что многие части «Титаника» разваливаются и пропадают. Всё завершится полным исчезновением затонувшего судна», - заявил океанограф Франсиско Лопес.

Специалисты считают, что корабль исчезнет, потому что состоит из железа, которое привлекает литофагов. Также играет роль глубина и то, что судно лежит на морском дне, соприкасаясь с землей.

По мнению экспертов, поднять корабль со дна нереально: он развалится, как только к нему прикоснутся. К тому же, в этом не будет никакого "особого археологического смысла".