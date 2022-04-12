Первый полет в космос — для человечества это невероятный прорыв, который всегда будет связан с именем советского космонавта. Юрий Гагарин совершил, казалось, невозможное. «Он сказал — поехали! — и махнул рукой». «Рамблер» рассказывает, как 12 апреля 1961 года стало днем первого полета человека в космос, почему выбрали именно Гагарина и что с ним произошло после.

С чего все началось

Подготовка к космическому полету потребовала максимум усилий не только от конструкторов, инженеров и других наземных специалистов, но и, конечно же, самих космонавтов. В первом отряде космонавтов было двенадцать военных летчиков, каждый из которых мог стать первым. Но выбор пал на Юрия Гагарина.

Ставку сделали на молодых — не старше 35 лет — и выносливых, потому что в полете произойти могло все что угодно. Часто испытания находились за гранью физических возможностей человека. Например, просидеть в зимней экипировке в камере с температурой 90 градусов не менее 75 минут. Также космонавты должны были быть не выше 170 сантиметров и не тяжелее 70 килограммов, поскольку место в кабине было ограничено.

Примерно за девять месяцев до старта будущим космонавтам показали корабль Восток». Гагарин вызвался первым посидеть кабине, и это понравилось главному советскому конструктору ракетно-космической техники Сергею Королеву, который тогда шепотом поделился со своим заместителем предположением, что этот и полетит первым.

Тест на честность

Также Сергей Королев ценил Гагарина за честность. Кстати, на честность космонавтам тоже пришлось пройти испытание. Каждый из них должен был следить за своим самочувствием и немедленно сообщать о недомогании. Перед выполнением одного из заданий их спросили, готовы ли они, все ответили утвердительно, и лишь Гагарин отметил, что у него с утра болит голова, но к испытаниям он, конечно, готов. Никто из космонавтов не знал, что за завтраком каждому дали таблетку, вызывающую головную боль.

Сложный выбор

Но на самом деле выбирал не только Королев. Для этого была создана целая комиссия, которое досконально изучала личное дело каждого, и незадолго до старта круг кандидатов сузился до троих:

Гагарина, Титова, Нелюбова.

Для них по индивидуальным меркам изготовили скафандры. Также существует легенда, что Гагарина выбрали за его улыбку. Когда Хрущев спросил у академика Глушко, работавшего с Королевым, кого бы он отправил в космос, тот ответил:

«Если для дела — то лучше остановить выбор на Титове. А если иметь в виду политическую составляющую — на Гагарине. Посмотрите на его улыбку. Одна его улыбка сделает больше, чем все наши дипломаты».

Титова назначили вторым номером, и, если бы накануне полета с Гагариным что-то случилось, в космос полетел бы он. У руководителя подготовки первых космонавтов генерал-полковника Николая Каманина на Титова были свои планы, он рассчитывал отправить его в более сложный полет, в ходе которого космический аппарат совершил бы вокруг Земли шестнадцать витков. Для этой цели Титов подходил лучше, так как физически был более крепким.

Перед стартом

В три часа ночи (или утра!) на стартовой площадке началась финальная проверка всех систем. Гагарина и Титова разбудили в половине шестого. Оба были в хорошем настроении, отлично себя чувствовали и были готовы к полету.

На завтрак в этот день давали мясное пюре, кофе и джем из черной смородины. В шесть утра государственная комиссия признала, что к полету все готово и окончательно утвердила полетное задание.

А без десяти семь Гагарин вышел из автобуса, перед стартом у него даже взяли автограф. Он поднялся на борт, помахал обеими руками и скрылся внутри. Титову разрешили после этого снять скафандр и вернуться

В 7:11 он вышел в эфир, подтвердил, что с ним все хорошо и приступил к проверке скафандра. Перед стартом выяснилось, что не замкнулся концевой контакт «Люк закрыт» одного из трех датчиков люка. Неисправность устранили за несколько минут.

В полете

А в 9:07 корабль с Юрием Гагариным на борту устремился в космос. В тот день в полетном задании первого космонавта была указана цель совершить оборот вокруг Земли.

Почти весь полет ракета-носитель «Восток» проработала без замечаний, неполадки начались при возвращении на Землю. В тот момент не сработала система радиоуправления, двигатели 3-й ступени выключились только после срабатывания дублирующего механизма. А поскольку корабль уже вышел на орбиту, ее высшая точка оказалась на 100 километров выше расчетной. Если бы отказал тормозной двигатель, спуск мог продолжаться от 20 до 50 дней. Запас еды на борту был рассчитан на 10 дней.

В полете Гагарин проводил простейшие эксперименты: пил, ел, писал карандашом — все, что он делал, он записывал на бортовой магнитофон.

В 10:25:34 включилась тормозная двигательная установка, но импульса не хватило, автоматика запретила штатное разделение отсеков. Из-за этого корабль десять минут беспорядочно крутился и кувыркался со скоростью один оборот в секунду, пока не вошел в более плотные слои атмосферы. Тогда спускаемый аппарат отделился от приборно-двигательного отсека.

Гагарин катапультировался на высоте 7 километров, капсула, в которой он находился спускалась на отдельном парашюте. У космонавта не сразу открылся клапан в скафандре, через который должен был поступать воздух. Но и с этим Гагарин справился. Дополнительный парашют открылся на высоте 3 километра, и космонавту пришлось управлять им с помощью строп, чтобы не угодить в по-весеннему холодную Волгу.

После приземления

Юрий Гагарин приземлился на пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.

Его встретили местные жители, а вскоре к месту приземления прибыли военные. Космонавта доставили в расположение военной части, откуда он докладывал:

«Прошу передать главкому ВВС: задачу выполнил, приземлился в заданном районе, чувствую себя хорошо, ушибов и поломок нет. Гагарин».

Капсула приземлилась чуть раньше неподалеку от места приземления космонавта, ее взяли под охрану, а сейчас она находится в музее РКК «Энергия».

Кто поздравил

Президент США Джон Кеннеди написал: «Мы поздравляем Вас и советских ученых и инженеров, сделавших это достижение возможным. Я выражаю искреннее пожелание, чтобы в дальнейшем стремлении к познанию космоса наши страны могли работать вместе и добиться величайшего блага для человечества»;

Премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан назвал полет Юрия Гагарина в космос «величайшим успехом ученых, техников и астронавтов» и «историческим событием»;

Президент Франции Шарль де Голль отметил, что «успех советских ученых и астронавтов делает честь Европе и человечеству».