Обнаружена самая молодая экзопланета

Международная группа астрономов обнаружила самую молодую планету из известных на сегодняшний день. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Astronomy, показывают, что формирование планет может происходить не так, как считалось ранее.

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В стандартной модели формирования планет большая газовая планета, подобная Юпитеру, образуется из каменистого ядра в протопланетном диске вокруг молодой звезды. Это ядро затем аккрецирует газ из диска, превращаясь в планету-гигант. Хотя эта модель соответствует наблюдениям в Солнечной системе, она противоречит открытию экзопланет на большом расстоянии от родительской звезды, превышающем расстояние от Солнца до Нептуна.