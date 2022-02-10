Умер открывший ВИЧ ученый

Известный учёный Люк Монтанье скончался во Франции. Монтанье известен тем, что в 1983 году со своей коллегой-вирусологом Франсуазой Барре-Синусси открыл вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). За это открытие в 2008 году его наградили Нобелевской премией по медицине.

Научное сообщество неоднозначно воспринимало поздние высказывания Монтанье. Учёного, в частности, упрекали за слова о вреде вакцинации.

Монтанье скончался в госпитале в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен, сообщает Liberation. Он ушёл из жизни ещё 8 февраля. Однако местные власти подтвердили эту информацию только 10 февраля. Причина смерти учёного не сообщается. Ему было 89 лет.

Заявления Монтанье, сделанные им уже после присуждения Нобелевской премии, зачастую вызывали негативную реакцию у его коллег. Учёный был противником вакцинации и выступал против обязательных прививок у детей.