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7 часов назад

Умер учёный, открывший ВИЧ

Секрет Фирмы

Известный учёный Люк Монтанье скончался во Франции. Монтанье известен тем, что в 1983 году со своей коллегой-вирусологом Франсуазой Барре-Синусси открыл вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). За это открытие в 2008 году его наградили Нобелевской премией по медицине.

Умер открывший ВИЧ ученый
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Научное сообщество неоднозначно воспринимало поздние высказывания Монтанье. Учёного, в частности, упрекали за слова о вреде вакцинации.

Монтанье скончался в госпитале в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен, сообщает Liberation. Он ушёл из жизни ещё 8 февраля. Однако местные власти подтвердили эту информацию только 10 февраля. Причина смерти учёного не сообщается. Ему было 89 лет.

Заявления Монтанье, сделанные им уже после присуждения Нобелевской премии, зачастую вызывали негативную реакцию у его коллег. Учёный был противником вакцинации и выступал против обязательных прививок у детей.

В 2017 году более сотни академиков медицины открыто осудили его позицию, назвав её «опасной для здоровья». Во время пандемии коронавируса Монтанье говорил , что COVID-19 появился на основе ВИЧ. Это заявление не подтверждено никакими серьёзными научными исследованиями. Кроме того, он участвовал в акциях антипрививочников. Среди других спорных высказываний учёного — заявления о том, что ВИЧ можно победить с помощью укрепления иммунитета и диеты, а также о том, что расстройства аутистического спектра лечатся антибиотиками.

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