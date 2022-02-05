В Минздраве спрогнозировали появление новой эпидемии из-за последствий COVID-19

«Это не доказанный факт, а гипотеза. Но она имеет основание, потому что одна из теорий о развитии болезни Альцгеймера — так называемая провоспалительная теория. То есть в результате такого системного воспаления выраженного может развиваться болезнь Альцгеймера. А поскольку коронавирусная инфекция очень необычная, она может вызывать длительное, текущее, довольно выраженное воспаление не только в период болезни, но и после того, как ликвидированы симптомы. Мы это называем постковидным синдромом. Такое длительное воспаление действительно теоретически может приводить к отдалённым последствиям. Но ещё раз подчеркну, для однозначного суждения о таких рисках нужны длительные исследования с контрольной группой».