В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 76.05EUR 87.12
Войти в почту
24 минуты назад

Главный гериатр Минздрава спрогнозировала эпидемию болезни Альцгеймера

Массовое распространение нейродегенеративной патологии может стать следствием увеличения продолжительности жизни населения.

В Минздраве спрогнозировали появление новой эпидемии из-за последствий COVID-19
Фото: ТАССТАСС

Массовое распространение нейродегенеративной патологии может стать следствием увеличения продолжительности жизни населения. Коронавирусная инфекция, в ряде случаев провоцирующая воспалительные процессы в организме, порой может усугубить ситуацию.

Видео дня

Ранее у перенёсших SARS-CoV-2 нашли изменения в мозге по типу болезни Альцгеймера. Об этом говорится в патолого-анатомическом исследовании учёных Колумбийского университета США.

Вирусолог оценил угрозу появления в России суперзаразного варианта ВИЧ

Комментируя радиостанции «Говорит Москва» тему, главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачёва подчеркнула, что прямая взаимосвязь между COVID-19 и нарушениями памяти у людей пожилого возраста не доказана. Сфера требует дополнительной проверки, уточнила она.

«Это не доказанный факт, а гипотеза. Но она имеет основание, потому что одна из теорий о развитии болезни Альцгеймера — так называемая провоспалительная теория. То есть в результате такого системного воспаления выраженного может развиваться болезнь Альцгеймера. А поскольку коронавирусная инфекция очень необычная, она может вызывать длительное, текущее, довольно выраженное воспаление не только в период болезни, но и после того, как ликвидированы симптомы. Мы это называем постковидным синдромом. Такое длительное воспаление действительно теоретически может приводить к отдалённым последствиям. Но ещё раз подчеркну, для однозначного суждения о таких рисках нужны длительные исследования с контрольной группой».

COVID-19 может повлиять на качество жизни населения в перспективе, предположила гериатр.

«Мы и без коронавирусной инфекции будем иметь эпидемию болезни Альцгеймера, это давно обсуждаемая тема. Потому что старение населения и большое количество людей старшего возраста — это самый главный фактор увеличения количества пациентов с болезнью Альцгеймера. Да, это будет, и, возможно, коронавирусная инфекция внесёт свой вклад. Но утверждать этого я не могу. Для этого недостаточно оснований».

Ведущий автор исследования о постковидных изменениях в мозге Эндрю Маркс заявил, что так называемый «туман в голове» у живых пациентов можно объяснить процессами, которые были выявлены у скончавшихся от коронавируса. Он также допустил, что у тех, кто переносит болезнь в тяжёлой стадии, в будущем повышается риск деменции. По словам Маркса, научное сообщество ещё многого не знает о долгосрочных последствиях COVID-19.

Учёные выявили дефекты в рианодин-чувствительных каналах мозга, отвечающих за скопление специфического белка. Данные опубликованы в журнале Alsheimer’s and Dementia, пишет «Коммерсантъ».

36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители