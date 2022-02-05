В Минздраве спрогнозировали появление новой эпидемии из-за последствий COVID-19

Массовое распространение нейродегенеративной патологии может стать следствием увеличения продолжительности жизни населения.
Массовое распространение нейродегенеративной патологии может стать следствием увеличения продолжительности жизни населения. Коронавирусная инфекция, в ряде случаев провоцирующая воспалительные процессы в организме, порой может усугубить ситуацию.
Ранее у перенёсших SARS-CoV-2 нашли изменения в мозге по типу болезни Альцгеймера. Об этом говорится в патолого-анатомическом исследовании учёных Колумбийского университета США.
Комментируя радиостанции «Говорит Москва» тему, главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачёва подчеркнула, что прямая взаимосвязь между COVID-19 и нарушениями памяти у людей пожилого возраста не доказана. Сфера требует дополнительной проверки, уточнила она.
«Это не доказанный факт, а гипотеза. Но она имеет основание, потому что одна из теорий о развитии болезни Альцгеймера — так называемая провоспалительная теория. То есть в результате такого системного воспаления выраженного может развиваться болезнь Альцгеймера. А поскольку коронавирусная инфекция очень необычная, она может вызывать длительное, текущее, довольно выраженное воспаление не только в период болезни, но и после того, как ликвидированы симптомы. Мы это называем постковидным синдромом. Такое длительное воспаление действительно теоретически может приводить к отдалённым последствиям. Но ещё раз подчеркну, для однозначного суждения о таких рисках нужны длительные исследования с контрольной группой».
COVID-19 может повлиять на качество жизни населения в перспективе, предположила гериатр.
«Мы и без коронавирусной инфекции будем иметь эпидемию болезни Альцгеймера, это давно обсуждаемая тема. Потому что старение населения и большое количество людей старшего возраста — это самый главный фактор увеличения количества пациентов с болезнью Альцгеймера. Да, это будет, и, возможно, коронавирусная инфекция внесёт свой вклад. Но утверждать этого я не могу. Для этого недостаточно оснований».
Ведущий автор исследования о постковидных изменениях в мозге Эндрю Маркс заявил, что так называемый «туман в голове» у живых пациентов можно объяснить процессами, которые были выявлены у скончавшихся от коронавируса. Он также допустил, что у тех, кто переносит болезнь в тяжёлой стадии, в будущем повышается риск деменции. По словам Маркса, научное сообщество ещё многого не знает о долгосрочных последствиях COVID-19.
Учёные выявили дефекты в рианодин-чувствительных каналах мозга, отвечающих за скопление специфического белка. Данные опубликованы в журнале Alsheimer’s and Dementia, пишет «Коммерсантъ».