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35 минут назад

В Хакасии археологи впервые нашли амулет из человеческих костей

Амулет, выполненный из грудины человека, нашли в одном из погребальных комплексов в Хакасии. Подобное украшение в тагарской культуре найдено впервые за 300-летнюю историю археологического изучения региона. Об этом сообщил заместитель директора Института археологии и этнографии СО РАН по научно-организационной работе, кандидат исторических наук Константин Павленок.

В Хакасии нашли амулет из человеческих костей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"На одном из погребальных комплексов Станции Казановская-1 покойного сопровождал амулет-подвеска. Путем работы антропологов было установлено, что этот амулет был из грудины другого человека. Ученые будут думать, как эту находку интерпретировать, но инцидентов подобных нет за 300-летнюю историю изучения Хакасии", - рассказал ученый.

По его словам, результаты палеогенетических исследований позволят установить, был ли носитель этого амулета родственником тому, кто его носил, или он был представителем другого этноса. Возможно, амулет был частью военного трофея.

Во время спасательных археологических работ на месте расширения железной дороги по линии Междуреченск - Тайшет в Аскизском районе Республики Хакасия сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили памятники практически всех культур, распространенных на территории Хакасии.

Курганный могильник Станция Казановская-1 содержит курганы раннего этапа тагарской культуры (VIII-VI вв. до н. э.) и впускные погребения тесинской культуры (III в. до н. э. - III в. н. э.). Курганы отличаются каменной конструкцией, количеством могил, составом погребенных и сопроводительного инвентаря.

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