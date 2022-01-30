В СКР заявили о подлинности «екатеринбургских останков» Романовых

Все экспертизы, проведенные в рамках современного расследования убийства царской семьи Романовых, подтвердили подлинность «екатеринбургских останков». Об этом старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России (СКР), генерал-майор юстиции Марина Молодцова заявила в документальном фильме «Дело Романовых», премьера которого состоялась на Первом канале.

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Она сообщила, что итоги следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы о том, что в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в Екатеринбурге были расстреляны российский император Николай II, его супруга Александра Федоровна, четверо их дочерей: Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, их сын Алексей, а также лица, которые «остались им верными до конца».

«В захоронениях 1991 года и 2007 года находятся останки именно лиц, расстрелянных в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева», — подчеркнула Молодцова.

Президент фонда «Поиск» Петр Сарандинаки добавил, что подлинность «екатеринбургских останков» членов семьи Романовых также подтвердили найденные коллекционером Николаем Башмаковым волосы Александры Федоровны и бабушки Николая II королевы Дании Луизы Гессен-Кассельской. По его словам, лабораторное исследование показало 100-процентное совпадение ДНК находки и останков императора и императрицы, которые были обнаружены на Коптяковской дороге.