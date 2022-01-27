На Марсе нашли доказательства существования рек

Марсианский разведывательный орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter обнаружил свидетельства существования рек на Красной планете в прошлом. Причем новые данные говорят о том, что жидкая вода на поверхности Марса существовала гораздо дольше, чем считалось ранее.

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS NASA/JPL-Caltech/MSSS

Работа опубликована в журнале AGU Advances, а коротко с ее сутью можно ознакомиться на сайте американского космического агентства NASA. Открытие совершили исследователи Калифорнийского технологического института. Они использовали для расчетов данные, полученные при помощи камеры, установленной на борту орбитального аппарата MRO.

Этот аппарат помог подтвердить ранее выдвинутую гипотезу о том, что в древности на Красной планете протекали реки и существовали крупные озера. До сих пор считалось, что жидкая вода исчезла с поверхности порядка трех миллиардов лет назад.

Однако новые данные говорят о том, что вода на Красной планете существовала гораздо дольше. Она исчезла около двух миллиардов лет назад. На это указал анализ соляных отложений, которые были зафиксированы орбитальным аппаратом в руслах пересохших марсианских рек.

Как говорят ученые, жидкая вода на Марсе существовала примерно на один миллиард лет дольше, чем считалось до сих пор, причем этот срок они называют коротким по космическим меркам. Авторы работы пишут, что поверхностные воды, оставившие в грунте обнаруженные сейчас соляные минералы, существовали еще "совсем недавно".

Также сообщается, что изученные отложения соли представляют собой первые вещественные доказательства, подтверждающие присутствие жидкой воды на Марсе в прошлом. До этого главными свидетельствами считались те элементы марсианского ландшафта, которые по своей форме напоминают русла пересохших рек на Земле.