Как произойдет конец света: четыре сценария от Стивена Хокинга

Знаменитый британский физик Стивен Хокинг выдвигал четыре версии того, как может произойти конец света. Недавно скончавшийся ученый полагал, что чем сильнее развиваются наука и технологии, тем больше создается возможностей для катастрофы, пишет портал «Утро.ру».

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Серьезную угрозу для существования человека представляет искусственный интеллект. Известный ученый не отрицал, что нейросеть принесет много пользы, но ее сознание может превзойти человеческое. Это опасно, так как скорость эволюции гораздо медленнее. Люди не смогут составить конкуренцию ИИ.

Вторая причина конца света – ядерная война. По мнению британского физика, если раньше благодаря агрессии человек выживал и защищал свой род, то теперь она людям только во вред. Существующее в настоящее время оружие легко может стереть человечество с лица земли, не сомневался Хокинг.

Третьей угрозой ученый считал вирусы, созданные при помощи генной инженерии. По мнению физика, опасность генной инженерии заключается в том, что новые вирусы разрабатываются в маленьких лабораториях. Поэтому люди могут даже не догадываться о том, что прямо сейчас где-то создается оружие массового поражения.

Наконец, четвертая угроза, по словам Хокинга, – глобальное потепление. Ученый полагал, что если этот процесс не остановится, то с планетой произойдет то же, что и с Венерой. Температура на ее поверхности достигнет 250 градусов, пойдут осадки из серной кислоты. В результате человек не сможет существовать в подобных климатических условиях.