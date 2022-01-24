Между мозгом мужчин и женщин выявили генетические различия

Ученые из Стэнфордского университета выявили ранее неизвестные различия между мужским и женским мозгом. Исследование проводилось на мышах, но, вероятно, может быть применено и к другим видам, сообщает Cell.

Ученые проанализировали четыре структуры, ответственные за поведение «оценка, знакомство, спаривание, ненависть». Такое поведение (например, быстрое определение пола другой особи у самцов или готовность самок к спариванию и защите потомства) помогает животным размножаться, а их потомству выживать.

Эксперты извлекли мозговую ткань и обнаружили, что она обогащена клетками, чувствительными к половым гормонам. Они выявили более 1000 генов, которые значительно более активны в мозге одного пола по сравнению с другим.

С помощью этих генов ученые «определили конкретные группы клеток мозга, которые управляют определенным половым поведением». Исследование показало, что активность около 600 генов напрямую зависит от гормонального цикла самок мышей.

Структуры мозга, на которых сосредоточились исследователи, являются общими для млекопитающих, включая людей. Некоторые из выявленных ими генов оказались связаны не только с половым поведением, но и с развитием болезней – например, расстройств аутистического спектра, которое в четыре раза чаще встречается у мужчин, чем у женщин.

Гены, связанные с болезнью Альцгеймера и рассеянным склерозом (которые, как правило, чаще поражают женщин, чем мужчин), оказались более активными в мозгу самок.

Исследователи предположили, что мужчинам и женщинам для успешного выживания нужны разные гены. Вероятно, здесь кроется связь между полом и риском развития того или иного заболевания. Мутации в гене, который активно функционирует, может причинить больший вред, чем отклонения в «спящем» гене.