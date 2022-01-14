Собянин предупредил о резком росте заболеваемости COVID-19 в Москве

<p> «Сегодня по данным лабораторий мы видим, что, к сожалению, „омикрон“ начинает доминировать среди заболевших коронавирусом, это серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости», — сказал глава города.</p><p> По его словам, уже в ближайшую субботу, 15 января, оперативный штаб может объявить о 7 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. И на следующей неделе такой уровень заболеваемости сохранится.<br></p><p> «Радует, что количество тяжелых заболеваний при этом не растет, количество госпитализаций не растет. Тем не менее, все равно необходимо быть осторожными, беречься. Особенно это касается людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями», — добавил Собянин.<br></p><p> Глава города также напомнил москвичам о необходимости соблюдать предписанные Роспотребнадзором эпидемиологические меры. В частности, носить маски и не нарушать санитарный режим.<br></p><p> Кроме того, как <a href="https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/6293.html">сообщает</a> департамент здравоохранения столицы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову, в связи с ухудшение ситуации московские поликлиники перешли на усиленный режим работы.</p><p> «Мы дополнительно серьезно усилили работу наших поликлиник — в первую очередь значительно расширили штат дежурных врачей для приема в поликлиниках пациентов с симптомами ОРВИ. Мы также расширяем спектр доступных диагностических возможностей в поликлиниках. Помимо осмотра и консультации врача, а также проведения экспресс- и ПЦР-тестирования, при наличии показаний пациентам также на месте будут проводить дополнительные обследования – например, взятие анализа крови, проведение ЭКГ и другие», — рассказала она.</p><p> В департаменте также подчеркнули, что для обеспечения безопасности на территории поликлиник, всем вошедшим температуру будут мерить прямо при входе бесконтактным способом. Для посетителей с повышенной температурой и другими признаками заболевания будет предусмотрена специальная маршрутизация, которая позволит изолировать их от других посетителей.<br></p><p> О новом подъеме заболеваемости COVID-19 россиян ранее <a href="https://rtvi.com/news/ochen-slozhnaya-situatsiya-rossiyan-predupredili-o-novom-podeme-zabolevaemosti-covid-19/">предупредил</a> президент Владимир Путин. Он пояснил, что новогодние праздники не могут не сказаться на уровне заболевания коронавирусом, поэтому страна находится в преддверии новых вспышек. В связи с этим он попросил граждан приготовиться «к новому удару пандемии».<br></p><p> По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России было <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/information/">выявлено</a> 23 820 новых случаев заражения. При этом 5 712 случаев зафиксировали только в Москве.<br></p><p> Высокий рост заболеваемости отмечается не только в России, но и во всем мире. 12 января Всемирная организация здравоохранения <a href="https://rtvi.com/news/v-voz-zayavili-o-rekordnom-chisle-zabolevshikh-covid-19-za-sutki/">сообщила</a> о рекордном приросте зараженных за сутки — 3 395 785 человек. Больше всего новых инфицированных коронавирусом выявили в США. Там за 24 часа COVID-19 заболели 1 399 136. При этом у 98% пациентов диагностировали заражение именно «омикроном».<br></p><p></p><h2>Что известно об «омикроне»<br> </h2><p> «Омикрон»-штамм <a href="https://rtvi.com/news/chto-izvestno-o-novom-shtamme-koronavirusa-vyyavlennom-v-yuzhnoy-afrike-glavnoe/">был выявлен</a> в ЮАР и Ботсване в конце ноября 2021 года. За это время он успел <a href="https://rtvi.com/news/omikron-shtamm-koronavirusa-za-mesyats-prishel-v-110-stran/">распространиться</a> более чем в 110 странах мира, включая Россию. Как <a href="https://rtvi.com/news/ochen-slozhnaya-situatsiya-rossiyan-predupredili-o-novom-podeme-zabolevaemosti-covid-19/">сообщила</a> вице-премьер Татьяна Голикова, в России заражение этой мутацией обнаружили у 698 человек.</p><p> При этом <a href="https://rtvi.com/news/popova-iz-16-zarazivshikhsya-omikronom-v-rossii-11-byli-vaktsinirovany-ot-covid-19-/">известно</a>, что многие заразившиеся были либо привиты, либо уже переболели другой разновидностью COVID-19. Как <a href="https://www.express.co.uk/life-style/health/1535528/coronavirus-omicron-variant-symptoms-nausea-slight-temperature-sore-throats-headaches">рассказал</a> британский эпидемиолог и профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор, при заражении «омикроном» у привитых людей могут проявляться специфические симптомы, которые обычно не характерны для коронавирусной инфекции. Например, тошнота и потеря аппетита. Кроме того, некоторые пациенты страдают от головной боли, боли в горле и рвоты.</p><p></p><p> Несмотря на тот факт, что «омикрон» является более заразным штаммом, по данным центра Гамалеи уровень летальности у него в 4-17 раз <a href="https://rtvi.com/news/v-tsentre-gamalei-raskryli-dannye-o-letalnosti-omikron-shtamma-koronavirusa/">ниже</a>, чем у других штаммов.</p>