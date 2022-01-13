Эпилепсию удалось подавить с помощью клеток свиного мозга

В октябре 2020 года семилетнему морскому льву Кронатту, страдающему эпилепсией, пересадили клетки мозга свиньи. С тех пор не было замечено ни одного припадка. Вероятно, животное удалось излечить, поскольку в выходные перед вмешательством было зафиксировано 11 приступов.

Фото: ТАСС ТАСС

В 2017 году Кронатта нашли на суше и отправили в парк для животных в Калифорнии, пишет National Geographic. Его мозг был поврежден из-за воздействия домоевой кислоты, нейротоксина, вырабатываемого водорослями и бактериями, обнаруженными на побережье Северной Калифорнии.

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К осени 2020 года его состояние было ужасным, приступы стали более частыми, морской лев не мог есть, терял вес и здоровье. Люди, которые за ним ухаживали, перепробовали все лекарства, но ничего не помогало. Они подумывали над эвтаназией животного, но в качестве последнего шанса обратились к нейробиологу из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Скотту Барабану.

Этот ученый в течение многих лет работал над терапией эпилепсии, которая включает в себя трансплантацию клеток мозга на ранней стадии, полученных из эмбрионов свиньи. У мышей трансплантация клеток эффективно останавливала судороги и восстанавливала ослабленные когнитивные и физические способности. Барабан согласился помочь, и за несколько недель собрал команду нейрохирургов, исследователей и ветеринаров.

Используя МРТ и рентген, специалисты исследовали гиппокамп Кронатта. Гиппокамп участвует в обучении и памяти, он особенно подвержен судорогам. Так, были обнаружены явные признаки повреждения головного мозга: левая сторона гиппокампа Кронатта была покрыта рубцами и сморщена. Чтобы успокоить активность в мозге животного, хирурги сделали Кронатту четыре инъекции примерно по 50 000 клеток в левый гиппокамп. Так много нужно из-за того, что только от 10 до 20 процентов этих клеток в конечном итоге выживают и интегрируются в мозг. Операция заняла пять часов.

По словам ученых, эта процедура не может обратить вспять уже нанесенный мозгу Кронатта ущерб, но может предотвратить дальнейшее повреждение за счет прекращения припадков. Кронатт, вероятно, еще столкнется с некоторыми психическими проблемами, но теперь его опекуны надеются, что он сможет дожить до 30 лет - обычно в неволе морские львы живут именно столько.

Сейчас аппетит и вес морского льва вернулись в норму, он стал более общительным и учится новым вещам, например, как отличить лево от право. Его мозг больше не собираются сканировать, поскольку это довольно рискованная процедура. Исследования будут проводить лишь в случае резкого ухудшения здоровья или смерти Кронатта.

По словам Скотта Барабана, на грызунов трансплантация клеток свиньи действовала также, как и на морского льва. Пересаженные клетки подавили аномальную активность мозга, которая вызывала судороги.