Эксперт по биологической безопасности Дурманов прокомментировал ситуацию с омикрон-штаммом

«Усиление распространения более мягкой инфекции может выступить своего рода «волной» достижения коллективного иммунитета. Но важно помнить, что люди без предыдущего заболевания коронавирусной инфекцией, без вакцины, несмотря на всю мягкость «омикрона», подвергаются большому риску. На них «омикрон» действует, как тот самый первый уханьский штамм, так что надо вакцинироваться и ещё раз вакцинироваться», — сказал Николай Дурманов.