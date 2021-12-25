Ученые сделали неожиданное открытие при вскрытии головы человека

Учёные из Базельского университета обнаружили при вскрытии человеческой головы ранее не изученный участок челюстных мышц. Свою находку они сделали, исследовав 12 погружённых в формалин голов умерших людей, пожертвовавших тела науке. Они также изучили ещё 16 тел и данные МРТ одного живого человека, сообщает Annals of Anatomy.

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По их словам, обнаруженная ими часть жевательной мышцы может оттягивать нижнюю челюсть назад, то есть к уху. Этот более глубокий слой мышцы участвует в процессе формирования нижней челюсти и стабилизирует её.

Мышцу назвали Musculus masseter pars coronidea — «короноидный отдел жевательной мышцы», поскольку она прикрепляется к короноидному отростку нижней челюсти. Ранее считалось, что жевательная мышца состоит из двух частей: поверхностной и глубокой.

Известно, что за последние сто лет в анатомии человека изучили буквально всё. И тем удивительнее наше открытие, ведь оно по масштабу сравнимо с обнаружением нового вида позвоночных зоологами, — рассказал профессор Йенс Кристоф Тюрп.