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43 минуты назад

Учёные сделали неожиданное открытие при вскрытии головы человека

Учёные из Базельского университета обнаружили при вскрытии человеческой головы ранее не изученный участок челюстных мышц. Свою находку они сделали, исследовав 12 погружённых в формалин голов умерших людей, пожертвовавших тела науке. Они также изучили ещё 16 тел и данные МРТ одного живого человека, сообщает Annals of Anatomy.

Ученые сделали неожиданное открытие при вскрытии головы человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их словам, обнаруженная ими часть жевательной мышцы может оттягивать нижнюю челюсть назад, то есть к уху. Этот более глубокий слой мышцы участвует в процессе формирования нижней челюсти и стабилизирует её.

Мышцу назвали Musculus masseter pars coronidea — «короноидный отдел жевательной мышцы», поскольку она прикрепляется к короноидному отростку нижней челюсти. Ранее считалось, что жевательная мышца состоит из двух частей: поверхностной и глубокой.

Известно, что за последние сто лет в анатомии человека изучили буквально всё. И тем удивительнее наше открытие, ведь оно по масштабу сравнимо с обнаружением нового вида позвоночных зоологами, — рассказал профессор Йенс Кристоф Тюрп.

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Французские учёные обнаружили уникальное свойство мозга. Им удалось вычислить период, когда мозг максимально продуктивен. Нейробиологи установили, что лучше всего сложные задачи мозг решает перед сном. При засыпании в первой фазе активизируются творческие ресурсы, выяснили исследователи Парижского университета. Это промежуточный период между глубоким сном и бодрствованием. И именно в это время мозг может принимать самые неожиданные решения.

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