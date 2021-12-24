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22 часа назад

Гинцбург спрогнозировал последствия быстрого распространения "омикрона"

Несмотря на то, что "омикрон" не опаснее штамма коронавируса "дельта", скорость его распространения может иметь негативные последствия. Об этом сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург спрогнозировал последствия быстрого распространения "омикрона"
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как объяснил специалист, имеющиеся данные говорят, что "омикрон" не опаснее, чем вид COVID-19 "дельта".

– Другое дело, что он более контагиозный. То есть он гораздо лучше распространяется в популяции, – отметил Гинцбург.

По словам врача, это может привести к высокому росту случаев заражения, особенно опасной ситуация будет для невакцинированных. Кроме этого, значительно увеличится нагрузка на систему здравоохранения, в частности, коечный фонд, и это грозит серьезными последствиями для пациентов и медучреждений.

Также Гинцбург подчеркнул, что если появятся заболевшие, страдающие из-за инфицирования "омикроном", то экспертам предстоит модифицировать имеющиеся вакцины под новый штамм, однако на данный момент такой необходимости нет. Об этом он рассказал в эфире "Россия-24".

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что в ФРГ скончался первый пациент с "омикроном".

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