Что такое канбан. Объясняем простыми словами

Канбан — метод улучшения бизнес-процессов при помощи их визуализации. Например, у нас есть цех по выпуску какого-нибудь изделия. Каждую стадию производства мы обозначаем столбцом, и на эти столбцы помещаются стикеры (карточки), заметки: сколько и каких элементов нужно для этого этапа. Соответственно, персонал, ответственный за обеспечение этой стадии процесса деталями, транспортом, оборудованием и т. д., видит, сколько нужно поставить их и к какому сроку. Таким образом, исключается возможность перепроизводства или недопроизводства, а также несоблюдения сроков поставки. То есть канбан позволяет избежать «бутылочного горлышка» в напряжённых участках производственного процесса, объяснила доцент департамента мировой экономики и международного бизнеса, замдиректора Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Минчичова. Первоначально система была наглядной доской со стикерами. В процессе цифровизации она ушла в электронный формат. Одни из самых популярных программ-приложений для этого — Trello, Asana, nTask Board, Kanbanise, bitrix24, отмечает Валерия. На канбан-доске обычно бывает три столбца: - план задач по приоритету (to do или бэклог ); - что находится в производстве (in progress); - завершено (done). Столбцов может больше, если этого требует процесс. Карточки перемещаются по столбцам слева направо. Происхождение термина Канбан в переводе с японского — «вывеска» или «билборд». Метод появился как часть знаменитой производственной системы Toyota, из которой выросла концепция бережливого производства . С конвейера автопроизводителя канбан распространился практически на все сферы бизнеса, получив особое признание в IT, где стал частью методологий гибкой разработки agile и scrum . Примеры употребления на «Секрете» «Мы организовали регулярные планёрки и внедрили простую проектную систему на основе канбан-досок. Благодаря этому все видят дедлайн, приоритет задачи, на каком она этапе и что необходимо для её выполнения». (Стратегический директор и сооснователь Summom Павел Косенков — о проблемах , которые предстоит решить фрилансерам при запуске своего стартапа.) «Многие пытаются мимикрировать под бережливую компанию, позаимствовав у Toyota несколько методов и инструментов: концепцию Just-in-time, например, или канбан — доски с карточками. Но в этом не будет смысла, если нет глубинных изменений и желания постоянно меняться к лучшему». (Автор бестселлера «Дао Toyota» Джефри Лайкер — в интервью о мощи бережливого производства.) Нюансы Канбан-доски — это лишь одна из частей канбан-метода. По сути, это набор принципов управления изменениями, принципов сервисной ориентации и около 150 практик, из которых 6 являются основными, отмечает директор по процессному управлению Reg.ru и аккредитованный kanban-тренер Артур Нек. «Канбан — это не доска и стикеры. Канбан — это очень большой мир, целый космос, в который надо погрузиться, — подчеркнул эксперт. — Если у вас есть намерение начать с того, что вы делаете сейчас, и постепенно совершенствоваться, используя практики канбан, которых около 150, то да — вы действительно занимаетесь канбан-методом. Если у вас есть просто несколько досок на стене со стикерами, визуализирующими задачи, и нет намерения стимулировать эволюционные изменения, то в таком случае нельзя говорить об использовании канбан-метода». Практика В России канбан используют многие крупные компании — Тинькофф, Альфа-Банк, СДЭК, HeadHunter, Банк «Санкт-Петербург», Ростелеком, «Сбер», Росбанк, «Авито», «Газпром нефть», «Мегафон», EPAM Systems, Райффайзенбанк, перечислил Артур Нек. Критика «Говоря о минусах канбана, я бы назвал их, скорее, ограничениями, — говорит доцент НИУ ВШЭ Павел Меринов. — Он довольно требователен с точки зрения того, что мы выносим на визуализацию. Нужно быть дисциплинированным в том, чем и как мы наполняем доску: не перегружаем ли мы её деталями, не пытаемся ли запихнуть всё на свете в каждый стикер и так далее. Это может быть сложно. Иногда возникают трудности в определении того, на какой фазе, в каком статусе находится та или иная задача. Она может быть комплексной, и тогда какая-то часть, с одной стороны, в процессе; с другой — даже не начата; с третьей стороны — она может казаться вообще неважной». Статью проверил: Артём Ступак, тренер бизнес-школ РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, РАНХиГС, Финансового университета при Правительстве РФ