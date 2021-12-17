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3 часа назад

В РФПИ оценили эффективность «Спутника V» против омикрон-штамма

Вакцина против коронавируса «Спутник V» вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к омикрон-штамму. Так эффективность препарата оценили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), передает ТАСС.

В РФПИ оценили эффективность «Спутника V» против омикрон-штамма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Предварительное лабораторное исследование НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи показывает, что "Спутник V" демонстрирует высокую вируснейтрализирующую активность (VNA) против варианта омикрон (B.1.1.529)», — говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается, что «Спутник V» обеспечит защиту от тяжелых последствий и госпитализаций при заболевании омикроном.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об эффективности «Спутника V» в борьбе с омикрон-штаммом. По его словам, Москва готова поделиться препаратом с другими странами для бустерной ревакцинации.

Наука,Владимир Путин,Российский фонд прямых инвестиций,ИТАР-ТАСС,
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