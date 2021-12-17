В РФПИ оценили эффективность «Спутника V» против омикрон-штамма

Вакцина против коронавируса «Спутник V» вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к омикрон-штамму. Так эффективность препарата оценили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), передает ТАСС.

«Предварительное лабораторное исследование НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи показывает, что "Спутник V" демонстрирует высокую вируснейтрализирующую активность (VNA) против варианта омикрон (B.1.1.529)», — говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается, что «Спутник V» обеспечит защиту от тяжелых последствий и госпитализаций при заболевании омикроном.