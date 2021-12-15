Американский зонд впервые «коснулся» Солнца

Впервые в истории космонавтики зонд «коснулся» Солнца. Как сообщили в пресс-службе NASA долететь до Солнца смог американский космический аппарат Parker Solar Probe
Космический аппарат пролетел через верхние слои атмосферы единственной звезды Солнечной системы и взял с нее образцы частиц и магнитных полей.
В NASA указали, что это новая веха и один гигантский скачок в солнечной науке. Они сравнили данное достижение с высадкой на Луну.
Parker Solar Probe был запущен для изучения Солнца в августе 2018 года. Аппарат должен был на протяжении семи лет сближаться с Солнцем, чтобы в конечном итоге подойти к нему на самое близкое расстояние — на 6 млн км.
Ранее это не удавалось сделать. Только в 1976 году аппарат Helios 2 приблизился к Солнцу на расстояние в 40 млн км.
Ранее физики увидели, как космическая пыль взрывается, ударяясь о спутники.
Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe движется так быстро, что крошечные пылинки, попадающиеся ему по пути, моментально ионизируются и превращаются в плазму вместе с частью материала поверхности космического корабля. Этот процесс столкновения аппарата с космической пылью изучили американские исследователи из Лаборатории атмосферной и космической физики Колорадского университета в Боулдере и Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, показавшие, что сверхскоростная пыль со временем может повредить оболочку зонда и нарушить работу его приборов.